Балашиха, Московская область, 19 апреля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Тело трехлетней Полины С., ранее считавшейся пропавшей в Балашихе, нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По предварительным данным, мать девочки, 39-летняя Наталья, выбросила ребёнка из окна.

Ранее в Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что по факту пропажи трёхлетней девочки в Балашихе возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело матери ребёнка было найдено утром 19 апреля под окнам многоэтажками. На теле женщины были обнаружены только травмы, характерные для падения с высоты.

Уточнялось, что Наталья, приехавшая с ребёнком из Луганска к родственникам, страдала от посттравматического расстройства.