Симферополь, , 11:21 — REGNUM Присоединение Крыма к Российской империи, которое произошло 240 лет назад, принесло в регион мир. Об этом 19 апреля написал глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Севастополь. Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы отмечаем всероссийскую памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Став частью великого государства, древняя Таврида расцвела. Россия принесла на крымскую землю мир, безопасность и развитие», — отметил он.

Аксёнов уточнил, что жители Крыма и сегодня, когда прошло 240 лет с момента подписания Екатериной II исторического манифеста, восхищаются её гением, а также мужеством и государственным талантом её сподвижников, так как императрица сумела предвидеть будущее на сотни лет вперёд.

При этом глава региона указал, что в этот день невозможно не вспомнить, что в 1991 году Крым и другие российские территории, «вместе с миллионами русских людей был в пьяном угаре выброшен из пространства русской вселенной», однако затем воссоединился с Россией.

«А следом за нами вернулись домой наши братья. Вернулись в Россию ее исконные земли, разбазаренные предателями и ворами», — добавил он.

Императрица Екатерина II 19 апреля (по старому стилю 8 апреля) 1783 года подписала высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». В результате этого Крым и территория современного Краснодарского края вошли в состав Российской империи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления представителей украинских властей о возврате Крыма. Он напомнил, что представители Киева грозились уничтожить русский язык и русскую культуру в Крыму и установить доминирование украинской и глобальной культуры на полуострове.