Найденная в подъезде дома в Москве граната оказалась муляжом
Москва, 19 апреля 2023, 11:15 — REGNUM Обнаруженный 19 апреля на Большой Филёвской в Москве предмет, похожий на гранату, оказался муляжом, установили сапёры, сообщил Telegram-канал SHOT.
По его данным, никакой угрозы этот предмет для окружающих не представляет.
Ранее SHOT сообщил о найденной в Москве на первом этаже в подъезде за электрощитком гранате Ф-1. Предмет нашли в доме на Большой Филёвской улице, жителей дома эвакуировали.
По другим данным, похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружил у входа в подъезд жилого дома дворник. Прибывшая на место полиция вызвала группу сапёров.