Москва, , 11:15 — REGNUM Обнаруженный 19 апреля на Большой Филёвской в Москве предмет, похожий на гранату, оказался муляжом, установили сапёры, сообщил Telegram-канал SHOT.

Граната ф-1 © Petrov Sergey/Global Look Press

По его данным, никакой угрозы этот предмет для окружающих не представляет.

Ранее SHOT сообщил о найденной в Москве на первом этаже в подъезде за электрощитком гранате Ф-1. Предмет нашли в доме на Большой Филёвской улице, жителей дома эвакуировали.

По другим данным, похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружил у входа в подъезд жилого дома дворник. Прибывшая на место полиция вызвала группу сапёров.