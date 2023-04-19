Москва, 19 апреля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Жевательная резинка стала самым подорожавшим в российских магазинах за год санкций продуктом, сообщил 19 апреля РБК со ссылкой на данные Росстата.

Михаил Мордасов/РИА Новости Линия по сортировке и упаковке жевательной резинки

По данным Росстата, в марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки составляла 39 рублей. Для сравнения, в 2022 году цена составляла 32 рубля. Таким образом, стоимость увеличилась на 22,3%. Темпы подорожания стали рекордными за всё предыдущее десятилетие.

В материале уточняется, что введение западных санкций привело к нарушению импортных поставок и массовой приостановке бизнеса иностранных компаний в России.

Сейчас заводы в России стремятся наладить производство основы для жевательной резинки. Журналисты сообщают, что до санкций компоненты завозилась в страну морским транспортом из Испании. Сейчас российские производители перешли на поставки из Бразилии, Египта и Китая. Поставщики при этом подняли цены до 40% из-за удорожания логистики.

Как сообщало 18 марта ИА REGNUM, многочисленные западные санкции не остановили продажу на территории Польши огурцов, томатов и других овощей из России. Подчёркивается, что продажа осуществляется легально, со всеми разрешительными документами. При этом привезённые из России овощи стоят дешевле выращенных в Европе.

Большинство западных компаний, несмотря на обещание уйти из России после начала конфликта на Украине в 2022 году, продолжают работать в стране. Согласно исследованиям учёных из Швейцарии, к ноябрю прошлого года Россию покинули менее 9% западных фирм и компаний, имеющих также в стране и дочерние предприятия.