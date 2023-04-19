ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Херсонской области
Херсон, 19 апреля 2023, 10:32 — REGNUM Российские военные уничтожили украинские гаубицу Д-30 с артиллерийским расчётом и минометный расчёт на правобережье Херсонской области. Об этом журналистам 19 апреля сообщил представитель экстренных служб региона.
Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоберислава.
«Уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены», — сообщили в экстренных службах.
Кроме того, в районе Тягинки уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект ВСУ, трое украинских военных погибли, четверо ранены.
Как сообщало ИА REGNUM, беспилотное летательное устройство (БПЛА) самолетного типа, которое намеревалось атаковать электростанцию, заметили и уничтожили 19 апреля возле села Драгунское под Белгородом. Отмечается, что к беспилотнику ВСУ прикрепили самодельное взрывное устройство.