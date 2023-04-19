Херсон, 19 апреля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинские гаубицу Д-30 с артиллерийским расчётом и минометный расчёт на правобережье Херсонской области. Об этом журналистам 19 апреля сообщил представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Российские артиллеристы ночью уничтожили гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоберислава.

«Уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с артиллерийским расчетом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены», — сообщили в экстренных службах.

Кроме того, в районе Тягинки уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект ВСУ, трое украинских военных погибли, четверо ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотное летательное устройство (БПЛА) самолетного типа, которое намеревалось атаковать электростанцию, заметили и уничтожили 19 апреля возле села Драгунское под Белгородом. Отмечается, что к беспилотнику ВСУ прикрепили самодельное взрывное устройство.