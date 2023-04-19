Балашиха, Московская область, 19 апреля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка бесследно исчезла в Балашихе, сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Согласно полученной информации, 39-летняя мать ребёнка Наталья разбилась насмерть 18 апреля. Тело обнаружили под окнами многоэтакжи только утром. Позже стало известно, что женщина проживала вместе с дочерью Полиной. Сотрудники полиции в квартире ребёнка не обнаружили. Проверив камеры видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мать с девочкой заходили в подъезд и больше не выходили.

Пропавшего ребёнка разыскивают кинологи и волонтёры. Пока поиски ничего не дали.

«Год назад Наталья эвакуировалась с дочерью из Луганска. Женщина страдала от посттравматического стрессового расстройства», — говорится в сообщении.

Родственники рассказали следователям, что в последние дни состояние женщины обострилось.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после таинственного исчезновения ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области в рамках расследования уголовного дела 2 апреля обнаружили тело мальчика, пропавшего 31 марта. Тело нашли в недостроенном частном доме в городе Калязине, при этом на теле ребёнка отсутствовали следы насильственной смерти. Известно, что мальчик ушёл гулять и не вернулся домой.