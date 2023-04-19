Москва, 19 апреля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Дворник обнаружил гранату во дворе дома в Москве, сообщил 19 апреля Mash.

Павел Лисицын/РИА Новости Граната Ф-1

Граната Ф-1 найдена на Новозаводской улице у входа в подъезд №4. Жителей здания эвакуировали. Силовики проводят работу на месте.

На днях ИА REGNUM сообщало об аналогичных случаях в столице. Так, в районе Очаково-Матвеевское 15 апреля нашли муляж гранаты Ф-1. На место выезжали сапёры. На улице Академика Петровского и на Братиславской подозрительные находки обнаруживали в конце марта.