Следователи возбудили дело после исчезновения трёхлетней девочки в Балашихе
Балашиха, Московская область, 19 апреля 2023, 10:26 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи трёхлетней девочки в Балашихе (Московская область) после того, как мать ребёнка погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Отмечается, что 18 апреля поступило сообщение об обнаружении на козырьке подъезда многоэтажного дома тела женщины 1984 года рождения с характерными при падении с высоты травмами, без каких-либо других травм.
«В ходе проверки установлено, что трёхлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что следователи совместно с криминалистами осмотрели квартиру, прилегающую к дому территорию, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка, а также допросили соседей и родственников пропавшей девочки. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.