Балашиха, Московская область, 19 апреля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи трёхлетней девочки в Балашихе (Московская область) после того, как мать ребёнка погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что 18 апреля поступило сообщение об обнаружении на козырьке подъезда многоэтажного дома тела женщины 1984 года рождения с характерными при падении с высоты травмами, без каких-либо других травм.

«В ходе проверки установлено, что трёхлетняя дочь погибшей, проживающая вместе с матерью, бесследно исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что следователи совместно с криминалистами осмотрели квартиру, прилегающую к дому территорию, канализационные коллекторы и побережье реки Пехорка, а также допросили соседей и родственников пропавшей девочки. В настоящее время ведутся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.