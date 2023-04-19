SHOT: под Белгородом беспилотник ВСУ самолетного типа пытался атаковать электростанцию

Белгород, , 10:27 — REGNUM Беспилотное летательное устройство (БПЛА) самолетного типа, которое намеревалось атаковать электростанцию, заметили и уничтожили возле села Драгунское под Белгородом, сообщил 19 апреля Telegram-канал SHOT.

Беспилотник

Самолетный тип БПЛА отличается от других видов дронов большей длительностью и дальностью полета при более высокой скорости. Отмечается, что к беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованному под Белгородом, было прикреплено самодельное взрывное устройство.

Это не единственный случай поражения гражданских объектов в Белгородской области. Несколькими днями ранее, 17 апреля, БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую теплоэлектростанцию: начался пожар, в городе частично пропадало электричество. Следственный комитет России известил, что установит обстоятельства произошедшего.

Провокации ВСУ с применением БПЛА случаются регулярно на территории других регионов России. Накануне, 18 апреля, в результате атаки беспилотника частичные повреждения получило здание военкомата городском округе Новозыбков в Брянской области. Украинский летательный аппарат, упавший накануне в Донецке, был начинен поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков. В СЦКК уточнили, что сбитые силами РЭБ беспилотники самолётного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих. Также 17 апреля БПЛА ВСУ обстрелял хутор Лозовая Рудка Борисовского района в Белгородской области. Под удар попал жилой дом: посечены крыша и фасад здания, выбиты окна. Мирные жители не пострадали.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает наиболее опасным для украинской армии российский беспилотник «Ланцет». Он признался, что это самое эффективное оружие для уничтожения артиллерии. Тем временем сотрудники объединения «Изобретатели для фронта» создали для ВС РФ дрон самолётного типа «Коршун», который не нуждается в стартовой катапульте и может быть запущен за две минуты. Приморские инженеры создали БПЛА самолётного типа с вертикальным взлетом ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 апреля, в Киевском районе Донецка на улице Маршака сбит ударный беспилотник украинцев, начиненный большим количеством взрывчатки. Только за одни сутки ВС РФ уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской Народной Республики, информировало 18 апреля Минобороны.