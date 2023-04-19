Керчь, Крым, 19 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В Сети появилось видео задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации украинского диверсанта, планировавшего диверсию на объекте энергосистемы в Керчи (Республика Крым).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

На видеосъёмке сотрудниками ФСБ показана запись с телефона задержанного с изображением электроподстанции, где планировалось провести диверсию. Свои планы и действия диверсант комментировал на украинском языке.

Как передавало ИА REGNUM, о задержании диверсанта в среду, 19 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По месту жительства задержанного были изъяты взрывное устройство, а также средство связи, в котором содержится личная переписка с представителем украинских спецслужб.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 («Приготовление к диверсии») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, хранение или передача взрывных устройств») Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальные срок наказания — пожизненное лишение свободы.