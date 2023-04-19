Рогов заявил, что ВСУ безуспешно пытались прощупать оборону ВС России на запорожском направлении

Мелитополь, , 10:07 — REGNUM Украинские войска совершили безуспешную попытку прощупать российскую оборону на запорожском направлении. Об этом 19 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вчера вечером на запорожском направлении группа боевиков ВСУ без поддержки техники пыталась прощупать нашу оборону в зоне ответственности 291-го полка», — написал он в своём сообщении.

Рогов уточнил, что после того как российские военные встретили противника огнём, остатки киевских военных отступили на свои позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов рассказал, что в ночь на 19 апреля российские войска отразили две атаки ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Он уточнил, что сейчас подсчитывают потери противника, и добавил, что в атаке принимали участие подразделения ВСУ, сформированные на Западной Украине.

ВС России продолжают спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Как неоднократно заявляли российские высокопоставленные представители власти, она будет идти до достижения всех поставленных целей.