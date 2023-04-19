Захарова заявила, что США обязаны выдать визы российским журналистам

Москва, , 09:58 — REGNUM Власти США обязаны выдать визы российским журналистам для освещения работы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН. Об этом 19 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно, потому что журналисты едут освещать не американскую жизнь, не американские выборы, на что они тоже имеют право, коль скоро Америка заявляет приверженность свободе слова», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что российские журналисты едут в ООН, где председателем стала Россия, формирующая свою делегацию, в состав которой также входят и указанные представители СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Сергей Лавров заявил, что Вашингтон выдал визы не всем членам российской делегации, которая участвует в Совбезе ООН. Он также обвинил США в «грубом злоупотреблении» как страну, на территории которой располагается штаб-квартира организации.