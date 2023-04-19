Захарова назвала жёстким разговор с вызванными в МИД РФ послами Британии, США и Канады

Москва, , 10:10 — REGNUM Жёсткий разговор состоялся 18 апреля с вызванными в МИД России послами США, Великобритании и Канады, заявила 19 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Sputnik.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчера они были вызваны в МИД, им было всё объяснено, причём так — в жёсткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормозах, нет, конечно», — сообщила Захарова.

Комментируя антироссийские заявления представителей вышеперечисленных стран по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), дипломат предупредила: подобное поведение чревато большими неприятностями для послов, оно будет «фиксироваться как не соответствующее заявленному статусу».

18 апреля в МИД РФ вызвали послов США, Британии и Канады Линн Трейси, Дебору Броннерт и Элисон Леклер. Дипломатам российское ведомство выразило решительный протест в связи с выступлениями их соотечественников у здания Мосгорсуда 17 апреля. Кроме того, Леклер заявлен демарш в связи с её комментариями по поводу приговора Кара-Мурзе.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену и распространение ложной информации о российских вооружённых силах. Дипломаты трёх вышеуказанных недружественных России стран потребовали освободить Кара-Мурзу.