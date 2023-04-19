Авдеевка, ДНР, , 09:53 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России улучшили свои позиции на авдеевском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» 19 апреля.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ребята работают, работают активно на авдеевском направлении, там есть у нескольких подразделений, которые заходят с разных сторон, успехи и улучшение позиций», — отметил врио главы ДНР.

Авдеевка является одним из самых хорошо укрепленных населённых пунктов в ДНР. С территории города Вооружённые силы Украины регулярно обстреливают Донецк, в том числе и жилые районы областного центра.

Ранее Денис Пушилин заявлял, что перед российскими военными поставлена задача взять Авдеевку Донецкой Народной Республики в окружение. По его словам, на данный момент у Вооружённых сил Украины почти не осталось путей снабжения находящихся в городе подразделений.