При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб один мирный житель
Новая Каховка, Херсонская область, 19 апреля 2023, 09:41 — REGNUM В результате обстрела утром 19 апреля города Новая Каховка со стороны украинской армии погиб один мирный житель. Об этом 19 апреля сообщила администрация Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.
«В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также из-за обстрела ВСУ произошло два разрыва труб газоснабжения, частичное отключение электроэнергии, а также многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан. Экстренные службы ведут ликвидацию последствий обстрела.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что число погибших в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ возросло до трёх человек. Киевские военные выпустили в направлении Донецка 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.