Новая Каховка, Херсонская область, 19 апреля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. В результате обстрела утром 19 апреля города Новая Каховка Херсонской области со стороны украинской армии погиб один мирный житель. Об этом 19 апреля сообщила администрация Новокаховского городского округа в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также из-за обстрела ВСУ произошло два разрыва труб газоснабжения, частичное отключение электроэнергии, а также многочисленные разрушения многоэтажных жилых домов, квартир и имущества граждан. Экстренные службы ведут ликвидацию последствий обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что число погибших в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ возросло до трёх человек. Киевские военные выпустили в направлении Донецка 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.