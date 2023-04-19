Луганск, 19 апреля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. У украинских войск наблюдаются проблемы с ремонтом и обслуживанием западной военной техники при её подготовке к эксплуатации в летний период. Такое мнение высказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«У ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) наблюдается общая проблема с ремонтом и обслуживанием западной техники. При подготовке техники на летний период эксплуатации и техобслуживании украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля», — написал он в своём сообщении.

Марочко указал, что многие украинские специалисты обучались в западных странах на определённых машинах, однако спектр поставляемой Западом техники и вооружения ВСУ оказался намного шире.

Также он отметил, что поставленные в киевские войска вместе с западной техникой методические рекомендации не дают желаемого эффекта из-за низкой квалификации украинских специалистов и разницы конструктивных решений с советскими образцами военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Марочко заявил, что украинские силы предпринимают попытки усилить свою противовоздушную оборону на донецком направлении, чтобы полностью защитить воздушное пространство. Он добавил, что тактико-технические характеристики имеющихся у Киева комплексов не позволят ВСУ в полной мере обеспечить защиту своего воздушного пространства.