Энергодар, Запорожская область, 19 апреля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Запорожская АЭС в городе Энергодаре располагает технической информацией, относящейся к ядерной сфере и подлежащей экспортному контролю со стороны властей США, информирует корпорацию «Росатом» министерство энергетики США. Телеканал CNN со ссылкой на американское ведомство известил, что для граждан РФ или юридических лиц неавторизованный доступ к американским технологиям будет расцениваться как нарушение американского законодательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Из других деталей известно, что уведомление было отправлено еще 17 марта и что его подлинность подтверждает само министерство энергетики США. Реакция с российской стороны на данный момент неизвестна. В начале апреля генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о готовности работать над реализацией инициативы по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В ходе мартовского визита последний убедился, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений.

Ситуация с атаками на Запорожскую АЭС приводит к созданию абсолютно новых механизмов работы, поскольку до этого ни один подобный объект в мире не подвергался целенаправленным ударам артиллерии, считает советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В беседе с ТАСС, состоявшейся в начале апреля 2023 года, он отметил, что на Запорожской АЭС уже приняты беспрецедентные меры безопасности.

В частности, речь идёт о введении в строй альтернативного источника питания на случай, если стационарный дизель-генератор выйдет из строя, как уже происходило однажды из-за обстрелов ВСУ. Укреплению безопасности призваны содействовать дополнительные инженерные конструкции, установленные на АЭС для защиты сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Запорожскую АЭС. Особенно опасными представляются специалистам беспилотники. Одним из БПЛА производства Польши ВСУ пытались атаковать АЭС в конце марта, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. По данным источника в российском оборонном ведомстве, существовала угроза, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями не только для Украины и России, но и ряда стран Европы.

Захват Запорожской АЭС ВСУ планировали совершить в октябре 2022 года, получив от американской стороны «оперативные сведения» о ситуации на атомной станции. Британская газета The Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в операции участвовало более 600 бойцов элитных подразделений. На 30 лодках они пытались высадиться на левый берег Днепра, но под натиском российской артиллерии были вынуждены отступить.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС в городе Энергодаре находится под контролем российских сил с конца февраля 2022 года. По мнению главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, механизм международных санкций мог бы уберечь Запорожскую АЭС от обстрелов со стороны Украины.