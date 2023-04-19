Херсон, 19 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Новую цель для уничтожения выбрали подпольщики «Русский Херсон». Планируется устранить командира подразделения ВСУ с позывным «Дикий».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Представитель организации уточнил, что «Дикого» уже выследили: известно место его проживания, а также маршруты и средства передвижения. Сведения будут переданы российским военным.

«Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным «Дикий». Знаем, где он обитает, на чём и куда обычно ездит. Он — наша следующая цель», — цитирует представителя организации РИА Новости.

Подпольщики предупредили, что «Дикому» уже не спрятаться. Даже если он успеет сбежать из Херсона, «передадим привет кому-нибудь из его окружения», добавил представитель организации.

Подпольщики оказали помощь ВС России: раздобытая ими информация помогла уничтожить военную технику украинских боевиков. На окраине Херсона российские военные уничтожили ангар с техникой, а также ликвидировали миномётный расчёт ВСУ, обстреливавший город.