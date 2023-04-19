Москва, , 09:02 — REGNUM Ряд высокопоставленных российских чиновников выразили обеспокоенность в связи с растущей зависимостью экономики Российской Федерации от китайских технологий. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает издание Bloomberg.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что зависимость от технологий из Китая резко возросла после того, как Россия потеряла доступ к альтернативным вариантам из-за санкций, введённых Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки в связи с конфликтом на Украине.

Российские чиновники, а также некоторые члены Совета безопасности и Генерального штаба РФ, как уточняет издание, считают, что такое положение дел может поставить под угрозу информационную безопасность России.

По данным Bloomberg, в скором времени китайские компании Huawei и China Mobile Ltd займут доминирующее положение, а их продукция заполнит наибольшую долю российского рынка.

Накануне директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел Артур Люкманов заявил, что Россия и Китай ведут активное сотрудничество в сфере информационной безопасности. Также, по его словам, такое сотрудничество ведётся на площадках БРИКС и ШОС.