В Москве 19 апреля ожидается облачная погода и до +18 °C

Москва, , 08:56 — REGNUM В среду, 19 апреля, в Москве ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +16… +18 °C. Об этом 19 апреля рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На севере области местами возможен небольшой дождь. Днем в Москве плюс 16–18 градусов, в Подмосковье плюс 14–19 градусов», — приводит её слова РИА Новости.

Синоптик уточнила, что ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, что немного выше нормальных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в выходные прогнозируется повышение температуры воздуха. По его словам, в начале следующей недели температура в столичном регионе может достичь +20 °C.