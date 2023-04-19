МИД России назвал ничтожными упоминания Курильских островов в «Синей книге дипломатии» Японии

Москва, , 08:50 — REGNUM Курильские острова являются неотъемлемой частью России, которая считает ничтожными упоминания Южных Курил в «Синей книге по дипломатии» Японии. Об этом 19 апреля заявили в Министерстве иностранных дел России.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал представитель МИД, слова которого приводит РИА Новости, власти Японии на регулярной основе сообщают в «Синей книге по дипломатии» свою так называемую юридическую позицию по этому вопросу, которая Москве хорошо известна.

Он уточнил, что японская сторона и до этого использовала формулировку о якобы «незаконной оккупации» указанных территорий.

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти», — сказал представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля власти Японии опубликовали свою «Синюю книгу по дипломатии» за 2023 год, в которой вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении российских Южных Курил. При этом в документе указывается, что в Токио намерены в дальнейшем придерживаться курса на «заключение мирного договора с Россией после разрешения территориальной проблемы».

Позднее 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле регулярно видят заявления властей Японии о том, что Курилы якобы «оккупированы» Россией, и считают подобную постановку вопроса неприемлемой. Он подчеркнул, что Курилы — неотъемлемая часть Российской Федерации.