Орехов, Запорожская область, , 08:45 — REGNUM Подразделение Вооружённых сил Украины при поддержке бронетехники пошло в наступление под городом Ореховом Запорожской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вечером после артподготовки бронегруппа ВСУ пошла в наступление под г. Ореховом в Пологовском районе Запорожской области», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что подразделения украинских военных были встречены массивным огнём артиллерии. Кроме того, на подмогу подошли несколько танков, атакующие понесли потери и были вынуждены отступить на изначальные территории.

По мнению журналистов издания, ВСУ таким образом испытывают российскую оборону на прочность, в том числе предпринимая попытки найти слабое место и в тёмное время суток.

Ранее сообщалось, что попытка Вооружённых сил Украины пойти в контрнаступление в районах населённых пунктов Павловка и Никольское под Угледаром обернулась провалом. В ходе боя российская авиация поразила три украинских танка, несколько боевых машин пехоты и живую силу.