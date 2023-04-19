Мехико, 19 апреля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в южной части Мексики. Об этом 19 апреля сообщила мексиканская сейсмологическая служба на своей странице в соцсети Twitter.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы 18 апреля в 22:55 (07:55 19 апреля мск), их эпицентр находился на расстоянии 36 км в северо-западном направлении от города Текпан в штате Герреро. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля возле побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,9. По информации МЧС России по Камчатскому краю, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки магнитудой 3–4.