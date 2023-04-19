РИА Новости: мирные жители Артёмовска отказались эвакуироваться на подконтрольные Киеву территории

Артемовск, , 08:30 — REGNUM Мирные жители города Артёмовска Донецкой Народной Республики отказались эвакуироваться на территории, находящиеся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом в среду, 19 апреля, в интервью РИА Новости рассказал российский боец.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Два пацана маленьких, одному — шесть, другому — восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», — приводит агентство слова военнослужащего.

Также российский боец добавил, что на днях из Артёмовска в безопасное место вывезли восемь мирных жителей, двое из которых — дети.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что под контролем Вооружённых сил России на данный момент находится около 90% города Артёмовска. Гагин добавил, что продвижение подразделений российских военных «неотвратимо».