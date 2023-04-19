Новая Каховка, Херсонская область, , 08:22 — REGNUM В результате миномётного обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины пострадали несколько человек. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила администрация города.

Обстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня, 19 апреля, с 05:30 Новая Каховка обстреливается укронацистами. Под огнём весь город. Уже есть раненые», — сообщает Telegram-канал администрации.

Также в результате прилёта часть города осталась без света, повреждены линии электропередачи. Жителей города призвали не выходить из домов.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили, что при обстреле Петровского района города Донецка погибли три человека.