Советник врио главы ДНР Гагин: российские войска контролируют около 90% Артёмовска

Донецк, , 08:20 — REGNUM На данный момент российские военные контролируют около 90% города Артёмовска. Об этом 18 апреля заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Около 90% Артёмовска находятся под контролем ЧВК «Вагнер», чьё продвижение неотвратимо», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды ВС РФ в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска. Он уточнил, что потери ВСУ и наёмников на донецком направлении за сутки составили 290 человек.

Российские войска продолжают спецоперацию на Украине, которая была начата 24 февраля 2022 года. Как неоднократно заявляли высокопоставленные представители руководства РФ, она будет продолжена до достижения всех поставленных целей.