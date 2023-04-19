Донецк, 19 апреля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. На данный момент российские военные контролируют около 90% города Артёмовска. Об этом 18 апреля заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Около 90% Артёмовска находятся под контролем ЧВК «Вагнер», чьё продвижение неотвратимо», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды ВС РФ в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска. Он уточнил, что потери ВСУ и наёмников на донецком направлении за сутки составили 290 человек.

Российские войска продолжают спецоперацию на Украине, которая была начата 24 февраля 2022 года. Как неоднократно заявляли высокопоставленные представители руководства РФ, она будет продолжена до достижения всех поставленных целей.