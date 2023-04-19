Херсон, 19 апреля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Украинские военные убрали артиллерийское орудие с территории школы на одном из островов на Днепре в районе города Херсона, это произошло под давлением местного населения, сообщил журналистам представитель пророссийской подпольной организации «Русский Херсон».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По нашей информации, на острове (Карантинный) нацисты пытались развернуть орудие в районе стадиона 57-й школы. Тогда это у них не получилось, так как мирные жители, в основном бабушки, вышли и подняли кипиш. Естественно, солдаты их разогнали, но так и не решились сделать ни одного выстрела и к утру свернулись», — сказал активист, рассказ которого распространило РИА Новости.

Подпольщик отметил, что этот случай стал примером того, как простые граждане смогли не стать «живым щитом» для ВСУ и уберечь свои дома от опасности ответного огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО), пытаясь отразить удары российских военных по объектам ВСУ, поразила школу в этом районе и теперь Киев пытается переложить ответственность за инцидент на Россию. Здание было разрушено ракетами С-300, которые применяются киевской армией.