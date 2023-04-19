Президент ЭСС ЦАР Полоко: в Банги надеются, что Москва продолжит оказание военной помощи

Банги, , 08:12 — REGNUM Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) надеются, что Россия продолжит оказывать военную помощь стране. Об этом 19 апреля заявил президент Экономического и социального совета (ЭСС) ЦАР Таинга Полоко.

Вооруженный человек. ЦАР (сс) hdptcar

«Мы очень рассчитываем на то, что Россия продолжит оказывать нам помощь, которая позволит нам обеспечить устойчивый мир на нашей территории, тем самым создать условия для устойчивого экономического развития, поскольку мы понимаем, что экономическое развитие невозможно без мира в стране», — приводит его слова РИА Новости.

Президент ЭСС ЦАР уточнил, что связанные с безопасностью африканской страны проблемы серьёзно замедляли её развитие на протяжении последних тридцати лет.

Также Полоко указал, что власти ЦАР в течение нескольких десятков лет боролись с мятежниками и ситуацию получилось взять под контроль после прихода российских военных в страну. Он подчеркнул, что после этого проблемы безопасности не стоят так остро, как это было два-три года назад.

«Постепенно мир возвращается», — добавил президент ЭСС ЦАР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что руководство страны сталкивается с внешним вмешательством, не может обеспечить свою обороноспособность и безопасность из-за эмбарго на продажу оружия её правительству. Он уточнил, что государству удалось достичь прогресса в вопросах национального примирения и безопасности, но его недостаточно из-за несправедливого и незаконного эмбарго на оружейные поставки

5 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что Россия очень серьезно готовится к указанному мероприятию.