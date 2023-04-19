Симферополь, 19 апреля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Итогом российской спецоперации на Украине должно стать возвращение в состав России исторических земель северного Причерноморья. Такое заявление сделал 19 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По мнению Константинова, присоединение к России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей — это ещё не конечный итог спецоперации. Как указал Константинов, границы должны быть восстановлены, как во времена Екатерины II и князя Потёмкина, который понимал, что укрепление южных границ Российской империи гарантирует стратегическое преимущество в регионе.

Константинов отметил, что возвращение в состав России исторической территории северного Причерноморья, включая Николаевскую и Одесскую области, станет гарантией стратегической безопасности и преимущества на Чёрном море.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления представителей украинских властей о возврате Крыма.