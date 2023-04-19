В Индии мужчина, считавшийся умершим и кремированным, вернулся домой спустя два года

Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM Мужчина по имени Камлеш Патидар, которого считали умершим от последствий заражения коронавирусом в 2021 году, неожиданно для семьи вернулся домой через два года в Индии. Об этом 18 апреля сообщает газета Times of India.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина 35 лет заразился коронавирусом в 2021 году и был доставлен в больницу города Вадодара, где его объявили умершим. Родственникам показали тело, накрытое простынёй, которое затем кремировали.

«Мы доверяли врачам. Мы смирились со своей судьбой и остались жить в печали», — рассказал родственник объявленного умершим мужчины Махеш Патидар.

Но неожиданно для всей семьи считавшийся мёртвым и кремированным мужчина появился на пороге дома своего дяди. Отец Патидара отметил, что вся семья долго не могла говорить, настолько они были потрясены появлением своего родственника. Супруга Камлеша Патидара, которая два года жила как вдова, испытала настолько сильные эмоции, что на время потеряла дар речи.

Сам мужчина рассказал, что два года провёл в плену у некой банды, которая накачивала его наркотическими препаратами, чтобы он не смог сбежать. Индийская полиция вплотную занимается расследованием обстоятельств похищения мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в индийском штате Уттар-Прадеш во время прямого телеэфира застрелили бывшего члена парламента Индии Атика Ахмеда, осуждённого за похищение человека, и его брата Ашрафа.