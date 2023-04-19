Москва, 19 апреля, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин переместят радиатор с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой, в связи с чем они вышли в открытый космос, что стало первой подобной операцией после того, как на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация, трансляцию работ ведет «Роскосмос».

NASA МКС

Космонавты должны расстыковать электрический кабель между радиатором и модулем «Рассвет», убрать заглушку с радиатора, а после раскрыть четыре замка, закрепляющих радиатор с модулем. Далее теплообменник переместят на модуль «Наука» с помощью манипулятора ERA, которым будет управлять Андрей Федяев изнутри МКС.

Затем Прокопьев и Петелин присоединят радиатор к модулю и подключат к нему питание через электрокабель. Планируется, что вся операция займет 6 часов 37 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Роскосмос внёс предложение правительству РФ по поводу продолжения эксплуатации российского сегмента МКС еще до 2028 года.