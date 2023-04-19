Рогов опроверг информацию об эвакуации детей из-за вероятного контрнаступления ВСУ

Мелитополь, , 07:34 — REGNUM Информацию о якобы подготовке к эвакуации детей из Запорожской области в связи с возможным контрнаступлением ВСУ опроверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 19 апреля в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

В социальных сетях и украинских сообществах накануне появилось множество фотографий листовок, которые, как утверждалось, раздавались в освобождённой российскими войсками части Запорожской области. В листовках сообщалось, что якобы в связи с угрозой контрнаступления ВСУ принято решение эвакуировать из Энергодара и других населённых пунктов всех детей до 16 лет в крымскую Евпаторию. Утверждалось, что эвакуация детей запланирована на 5–7 мая.

Как указал Рогов, фотографии листовок, распространяемых в украинских пабликах, являются фейками. Никакой информации об эвакуации детей не поступало.

«Это всё не соответствует действительности. Если верить украинским информационным помойкам, то мы уже эвакуировали в десятки раз больше людей, чем всего проживает в Запорожской области», — отметил Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от шести до восьми взрывов прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Их было слышно в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском, Космическом и Шевченковском.