Купянск, Украина, 19 апреля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили за сутки две группы украинских диверсантов на купянском направлении, сообщил журналистам офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал военнослужащий, доклад которого приводит РИА Новости.

Кроме того, что в районе населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка огонь российских артиллеристов трижды не позволил ВСУ провести ротации своих подразделений на передовых позициях. Шепелявцев также заявил, что в районе населенного пункта Лозовая расчёт самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием сержанта ВС РФ Александра Голубева поразил украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ накапливают свои силы на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области. 17 апреля стало известно, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы противника на купянском направлении.