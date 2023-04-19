Подпольщики из «Русского Херсона» помогли ударить по ангару с техникой и местам расположения ВСУ

Херсон, , 07:05 — REGNUM Подпольщики из организации «Русский Херсон» оказали помощь российским войскам, благодаря которой удалось уничтожить военную технику ВСУ и места дислокации с живой силой противника, сообщил журналистам один из активистов пророссийского подполья.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (реки Днепр), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье в Херсонской области», — сказал он на видеозаписи, представленной РИА Новости.

По словам подпольщика, эта поддержка помогла российским артиллеристам поразить не только ангар с украинской военной техникой, который находился на окраине Херсона, но и ликвидировать и минометный расчет ВСУ, намеренно обстреливавший город с целью провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что в Херсоне создали подпольную группу, которая должна заниматься уничтожением объектов Вооружённых сил Украины в этом населенном пункте. Город оказался оккупирован украинским войсками в середине ноября 2022 года. После захвата Херсона ВСУ расстреляли по меньшей мере 39 человек, которых сочли пророссийскими активистами. Еще 74 жителя города были вывезены в неизвестном направлении.