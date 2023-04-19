Херсон, 19 апреля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Подпольщики из организации «Русский Херсон» оказали помощь российским войскам, благодаря которой удалось уничтожить военную технику ВСУ и места дислокации с живой силой противника, сообщил журналистам один из активистов пророссийского подполья.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (реки Днепр), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье в Херсонской области», — сказал он на видеозаписи, представленной РИА Новости.

По словам подпольщика, эта поддержка помогла российским артиллеристам поразить не только ангар с украинской военной техникой, который находился на окраине Херсона, но и ликвидировать и минометный расчет ВСУ, намеренно обстреливавший город с целью провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что в Херсоне создали подпольную группу, которая должна заниматься уничтожением объектов Вооружённых сил Украины в этом населенном пункте. Город оказался оккупирован украинским войсками в середине ноября 2022 года. После захвата Херсона ВСУ расстреляли по меньшей мере 39 человек, которых сочли пророссийскими активистами. Еще 74 жителя города были вывезены в неизвестном направлении.