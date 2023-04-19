Киев, 19 апреля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Огромными убытками грозит обернуться для Украины начавшееся весеннее половодье. Об этом 18 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Алексей Орлов ИА REGNUM Сад ранней весной. На речке, протекающей неподалеку, половодье

По данным «Укргидроэнерго», половодье в этом году на Украине вполне может стать рекордным. Уровень воды уже превышает показатели прошлого года на метр, а паводок начался ещё зимой. По данным ведомства, такое явление случается примерно раз в десять лет.

Как уточнил экономист Олег Пендзин, от половодья пострадали около девяти тысяч гектаров сельхозземель, это небольшой процент от общего их количества, поэтому существенного ущерба для будущего урожая быть не должно. Специалист указал, что о размере ущерба говорить ещё рано, так как паводок не закончился.

Под угрозой в связи с половодьем оказался урожай ягод и овощей в пострадавших от подъёма воды регионах. Из-за дефицита «огородной» продукции эксперты предрекают рост цен, как минимум на 10–15%.

Сезонный подъём уровня воды наблюдается на Украине в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, а также Черниговской областей. Красный уровень опасности из-за половодья введён в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях. В Киеве подтоплены береговая зона и городской парк.