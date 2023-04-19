Во Владивостоке врачи провели сложную операцию девушке с ножом в голове

Владивосток, , 06:38 — REGNUM Девушку с 25-сантиметровым ножом в голове спасли врачи во Владивостоке. Об этом 19 апреля сообщила Владивостокская клиническая больница №2 в телеграм-канале «Тысячекоечная».

Нож PublicDomainPictures

Девушку доставили в больницу специалисты медицины катастроф. В результате несчастного случая, детали которого не приводятся, в голове у девушки оказался 25-сантиметровый нож. лезвие ножа вошло в ткани на 45 мм. При этом пострадавшая находилась в сознании и могла разговаривать.

«Лезвие вошло на 45 мм в череп девушке, при этом не задев ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важные отделы головного мозга», — уточнил врач-нейрохирург Иван Радьков.

По словам специалиста, если бы лезвие ножа отклонилось в любую сторону лишь на пару сантиметров, пострадавшая могла либо остаться инвалидом, либо скончаться на месте. Девушке провели успешную операцию, которая по времени продлилась менее часа. Состояние пациентки сейчас врачи назвали удовлетворительным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Абакане инспекторы ДПС спасли мужчину, раненного в ходе поножовщины возле ночного клуба, оперативно доставив его в больницу.