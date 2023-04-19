Спецпредставитель КНР Лю Сяомин: Китай никогда не поставлял вооружения России или Украине

Пекин, , 06:36 — REGNUM Китай никогда не занимался поставками вооружений в адрес России или Украины в рамках специальной военной операции, заявил специальный представитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай, я еще раз подчеркну, — это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он также отметил, что у США нет права диктовать КНР приказы или выдвигать угрозы, касающиеся передачи оружия. Так спецпредставитель оценил публикации в западных СМИ, посвященные визиту китайского министра обороны Ли Шанфу в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Вашингтоне полагают, что возможная передача Китаем вооружения и боеприпасов российской стороне значительно затянет украинский конфликт. 17 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Китай не принимал каких-либо решений об оказании военной помощи России на фоне спецоперации.