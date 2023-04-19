Пашинян подтвердил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана

Ереван, , 06:19 — REGNUM Власти Армении «полноценно признают» территориальную целостность Азербайджана и рассчитывают на подобный шаг со стороны Баку, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 18 апреля в ходе выступления в парламенте республики.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», — сказал он.

Глава правительства утверждает, что мирный договор между республиками будет реализован, если обе стороны пойдут на четкое и недвусмысленное признание территориальной целостности друг друга, а также пообещают отказаться от дальнейших претензий по этому поводу.

Пашинян напомнил, что в октябре 2022 года в Праге и Сочи на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым удалось достигнуть договоренностей по указанному вопросу. Премьер-министр добавил, что Ереван предложил опереться на границы на картах Армянской и Азербайджанской ССР при заключении мирного соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за скорейшее заключение договора между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что турецкие власти собираются продолжить консультации по этой теме, в том числе и с Россией.