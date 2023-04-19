Херсон, 19 апреля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Украинская ПВО, пытаясь отразить удары российских войск по военным объектам ВСУ, попала ракетами С-300 по школе в Снигиревском районе Херсонской области, и Киев попытался переложить вину за это на ВС России. Такое заявление сделал 19 апреля глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины на территории Снигиревского района. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района», — уточнил Барбашов.

При этом украинская сторона признаёт, что все повреждения гражданские объекты получили при падении ракет С-300, однако утверждает, что их выпустили российские войска. Барбашов обратил внимание, что фото разрушений в Снигиревском районе очень активно публикуются, несмотря на запрет гражданам Украины выкладывать в широкий доступ результаты попаданий российских средств поражения.

По мнению Барбашова, происходящее является информационной кампанией, цель которой — обвинить российскую армию в намеренном разрушении гражданской инфраструктуры на территории Снигиревского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления под Угледаром (ДНР), которая обернулась провалом.