Минэнерго США сообщило о желании Вашингтона обсудить стратегическую стабильность с Москвой и Пекином

Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Американские власти хотят провести переговоры с Россией и Китаем по теме стратегической стабильности, но пока не удалось наладить контакты по этому поводу, заявила глава национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби 18 апреля в ходе слушаний комитета по международным делам сената Конгресса Соединенных Штатов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что Вашингтон сейчас разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений. По словам Хруби, эта методика будет нужна после того, как США смогут подключиться к переговорам с Россией и Китаем.

Глава управления также рассказала, что Вашингтон и его союзники наращивают деятельность, касающуюся программы нераспространения ядерного оружия, и расширяют список участвующих в ней государств. Она добавила, что в перечень таких стран включена и Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в конце марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что пока не прослеживаются возможности для восстановления диалога между РФ и США по вопросам стратегической стабильности.