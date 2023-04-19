Глава МИД РФ Лавров передал лидеру Венесуэлы Мадуро приглашение от Путина посетить Россию

Каракас, , 05:33 — REGNUM Приглашение от российского президента Владимира Путина посетить Россию передал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро во время личной встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча проходит 19 апреля в официальной резиденции лидера Венесуэлы дворце Мирафлорес.

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«Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент», — сказал Лавров в начале встречи с венесуэльским лидером.

Мадуро, в свою очередь, поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, «как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле». Президент Венесуэлы указал, что намерен вести совместную работу над темами, которые объединяют обе страны.

«Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой», — добавил президент Мадуро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Лавров прибыл в Каракас, где встретился с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом Делси Родригес.