Вашингтон уведомил Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС
Вашингтон, 19 апреля 2023, 04:49 — REGNUM Техническая информация, относящаяся к ядерной сфере и подлежащая экспортному контролю со стороны американских властей, находится на Запорожской АЭС. Об этом предупредило корпорацию «Росатом» министерство энергетики США, сообщил 18 апреля телеканал CNN.
Американское ведомство предупредило Росатом в письме о том, что для российских граждан или организаций неавторизованный доступ к американским технологиям будет расцениваться как нарушение законодательства США. Подлинность письма, отправленного 17 марта текущего года, подтвердили в министерстве энергетики США.
На сегодняшний день неизвестно, по какой причине письмо было отправлено лишь сейчас и был ли получен ответ от Росатома.
Запорожская АЭС в городе Энергодаре находится под контролем российских сил с конца февраля 2022 года. Украинская армия периодически обстреливает территорию станции и жилые кварталы Энергодара с помощью тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также проводит атаки с помощью БПЛА.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал ситуацию с атаками Запорожской АЭС новой главой в истории ядерной безопасности, так как до этого ни один подобный объект в мире не подвергался целенаправленным ударам артиллерии.