Лондон, 19 апреля, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Жалобы на украинских беженок, разрушающих семьи и уводящих чужих супругов, всё чаще поступают от жительниц Великобритании. Об этом 18 апреля пишет издание The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Как рассказала изданию британка Эмма Нисигаки, участница программы «Дома для Украины», она знает более десятка женщин, у которых мужья заводили романы с украинскими беженками, которые жили с ними под одной крышей.

Нисигаки ведёт группу в социальных сетях, где общаются те, у кого был негативный опыт с украинскими беженцами. По словам британки, как минимум 17 женщин пожаловалось на украинских беженок, разрушивших их семьи после того, как они согласились предоставить кров украинкам. Как пояснила Нисигаки, украинские беженки «вскружили голову» мужчинам в семьях, предоставивших жилье. В итоге семьи были разрушены.

Британка рассказала об одной из пострадавших женщин, матери двоих детей, которая развелась со своим супругом из-за его тайных свиданий с украинской беженкой, которая проживала в их доме. При этом женщина до сих находится в состоянии стресса, пытаясь «переварить» случившееся.

В Великобритании уже произошло несколько резонансных историй, «героинями» которых стали украинские беженки, разрушившие семьи. Так, например, в британских СМИ широко освещалась история Энтони Гарнетта. Мужчина ушёл от жены и детей через десять дней после того, как к ним в рамках программы «Дома для Украины» заселили 22-летнюю украинскую беженку Софью Каркадым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании намерены рассмотреть вопрос о размещении мигрантов и беженцев на баржах.