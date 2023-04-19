Подразделение ВВС США приостановило разведку из-за арестованного нацгвардееца Тейшейры

Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Подразделение американских военно-воздушных сил, в котором числится обвиняемый по делу об утечке секретных документов боец Национальной гвардии США Джек Тейшейра, приостановило разведывательные операции до окончания расследования, сообщило 18 апреля агентство Associated Press со ссылкой на заявление военных.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о 102-м крыле разведки. Отмечается, что его задачи временно переданы другому подразделению ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, Джека Тейшейру задержали 13 апреля по подозрению в причастности к утечке закрытых данных Пентагона. 21-летний военнослужащий заявил, что оценивал боевые действия между Россией и Украиной как «удручающие».

Он считал, что у сторон конфликта «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет». Следствие установило, что обвиняемый имел доступ к секретным документам с 2021 года.