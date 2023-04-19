Вашингтон, 19 апреля, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Удивление генсека ООН Антониу Гутерриша вызвало решение Киева проводить церемонию награждения женщин-военнослужащих без согласования с ним. Об этом 18 апреля сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Дюжаррика попросили прокомментировать публикацию в газете The Washington Post. Издание сообщило со ссылкой на секретные документы, попавшие в Сеть, что Гутерриш был «взбешён» тем, что ему пришлось участвовать в несогласованной церемонии во время визита в Киева.

Дюжаррик уточнил, что Генеральный секретарь ООН «был удивлен» добавлением в график церемонии награждения без предварительной консультации с ним. При этом саму встречу с украинскими лидерами в Киеве Дюжаррик назвал «очень продуктивной».

Кроме того, пресс-секретарь генсека ООН отметил, что Гутерриш «категорически отрицает» использование термина «ликвидация», приписанного ему изданием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в появившихся в Сети секретных документах отмечалось, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек ООН сообщил своему представителю Стефану Дюжжарику, что «он очень разозлен» неожиданной церемонией в честь Международного женского дня. Позже уточнили, что Зеленский организовал мероприятие без предупреждения генсека ООН.